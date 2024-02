Russland soll dem Iran jährlich Milliardensummen für den Import von Shahed-Drohnen zahlen. Das berichtet das Institute for the Study of War (ISW) unter Berufung auf eine Hackergruppe namens Prana Network. Diese behauptet, am Sonntag die Server der angeblichen Tarnfirma Sahara Thunder der iranischen Revolutionsgarden gehackt und die Kosten für iranische Drohnen, die Russland kauft, herausgefunden zu haben.