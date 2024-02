Der neue Mann an der Spitze der georgischen Regierung, Irakli Kobachidse, hat in Düsseldorf studiert. Bisher galt er als Europa zugeneigt. Doch daran gibt es nun Zweifel.

In der Kaukasusrepublik Georgien hat Irakli Kobachidse von der Partei "Georgischer Traum" das Amt des Ministerpräsidenten übernommen. Im Parlament in Tiflis stimmte am Donnerstag eine Mehrheit für den 45-jährigen Juristen, der unter anderem in Düsseldorf studiert hat. Später wurde er von Präsidentin Salome Surabischwili offiziell ernannt, auch wenn die Staatschefin seine Treue zu einem pro-europäischen Kurs Georgiens wenige Tage vorher noch in Zweifel gezogen hatte.