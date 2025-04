Aktualisiert am 30.04.2025 - 13:00 Uhr

Eine Poseidon H10 Mittelstrecken-Drohne der ukrainischen 22. mechanisierten Brigade fliegt an der Frontlinie in der Nähe von Bachmut, Donezk: Drohnen sind zu einer der wichtigsten Waffen im Krieg geworden. (Quelle: Efrem Lukatsky/AP/dpa/dpa)

Als Teil ihres Abwehrkampfes greift die Ukraine vermehrt auch Ziele in Russland an. Nun trifft es eine Fabrik für Zündvorrichtungen.

Ein ukrainischer Drohnenangriff hat in der russischen Stadt Murom, knapp 300 Kilometer östlich von Moskau , einen Betrieb in Brand gesetzt. Auf einem russischen Telegram-Nachrichtenkanal wurde mit Verweis auf Anwohner geschrieben, dass eine Fabrik für Zündvorrichtungen angegriffen worden sei. Der Gouverneur der betroffenen Region Wladimir, Alexander Awdejew, schrieb bei Telegram lediglich vom Brand einer Lagerhalle. Ausgelöst worden sei das inzwischen gelöschte Feuer durch herabstürzende Drohnen.

Das russische Verteidigungsministerium teilte am Morgen mit, dass in der Nacht 34 ukrainische Drohnen abgeschossen worden seien – drei davon über dem Gebiet Wladimir.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als drei Jahren mit westlicher Hilfe gegen den russischen Angriffskrieg. Als Teil ihres Abwehrkampfes greift sie auch immer wieder Ziele in Russland an. Die Schäden und Opfer stehen in keinem Verhältnis zu den verheerenden Folgen des russischen Angriffskriegs auf ukrainischer Seite.