Der umstrittene US-Journalist Tucker Carlson hat sein angekündigtes Interview mit Wladimir Putin geführt und unter anderem auf der Plattform X veröffentlicht. In dem gut zweistündigen Gespräch ging es auch um die Frage, ob Russland plane, den Krieg gegen die Ukraine auch auf andere Länder auszuweiten.



“Können Sie sich eine Situation vorstellen, in der Sie Soldaten nach Polen schicken?”



“Nur in einem Fall: wenn Polen Russland angreift. Warum? Weil wir kein Interesse an Polen, Lettland oder einem anderen Land haben. Warum sollten wir sie angreifen? Wir haben schlicht und einfach kein Interesse daran. Da wird nur Angst geschürt.”



Die russischen Drohgebärden der vergangenen Jahre gegen ebenjene Staaten lässt Putin im Interview unter den Tisch fallen. Hinzu kommt: In der Vergangenheit hatte er auch zugesichert, die Ukraine nicht angreifen zu wollen. All das hinterfragte Tucker Carlson nicht. Er stellte Putin stattdessen die Frage, ob der Krieg nicht durch ein Gespräch mit US-Präsident Joe Biden beendet werden könnte.



“Was gibt es da zu besprechen? Es ist doch eigentlich ganz einfach. Wir stehen über verschiedene Kanäle in Kontakt und ich kann Ihnen sagen, worüber wir da sprechen und welche Botschaft wir der amerikanischen Regierung übermitteln. Wenn sie den Krieg wirklich beenden wollen, müssen sie aufhören, Waffen an die Ukraine zu liefern. Dann wäre es innerhalb weniger Wochen vorbei. Das ist alles.”



Der Westen solle Russland also einfach gewähren lassen, meint Putin. Zum Hintergrund des Kriegs hielt er seinen bereits bekannten Propaganda-Monolog, nannte die Ukraine einen ‘künstlichen Staat’ auf historisch russischem Gebiet. Den Krieg habe die Ukraine 2014 selbst begonnen, Russland wolle ihn nur beenden. Diese Behauptungen wurden bereits mehrfach widerlegt.



Tucker Carlson ließ Putin gewähren, widersprach selbst bei offensichtlichen Verdrehungen der Realität nicht und verbreitete selbst Verschwörungstheorien, etwa darüber, wer für den Anschlag auf die Gaspipeline Nordstream 2 verantwortlich sei. Neue Erkenntnisse brachte das Interview nicht.