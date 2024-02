Explosionen in mehreren Landesteilen Bericht: Israel sabotiert iranische Gasleitungen Von dpa Aktualisiert am 17.02.2024 - 03:19 Uhr Lesedauer: 2 Min. Die Aufnahme soll eine der Explosionen an iranischen Gasleitungen zeigen. Nach einem Bericht soll Israel dafür verantwortlich sein. (Quelle: X.com) News folgen

Iranische Gasleitungen sollen von Israel gesprengt worden sein. Laut einem US-Bericht sei es ein "symbolischer Angriff" gewesen.

Iranische Gasleitungen sollen von Israel zur Explosion gebracht worden sein. Auch eine Chemiefabrik sei betroffen gewesen, berichtet die "New York Times" am Freitag unter Berufung auf zwei westliche Regierungsvertreter und einen mit der iranischen Revolutionsgarde (IRGC) in Verbindung stehenden Militärstrategen. Israels Regierung lehnte bislang eine Stellungnahme ab.

Im Iran hatte es in der Nacht zum Mittwoch mehrere Explosionen an Gasleitungen gegeben, wie Staatsmedien berichteten. Die Vorfälle ereigneten sich im Landesinneren und Süden. Als Ursache für eine der Explosionen in der südlichen Provinz Fars gab es laut Behördenvertretern Hinweise auf Sabotage. Der iranische Chef des Zentrums für das nationale Gasleitungsnetz, Said Aghli, bezeichnete die Vorfälle im Staatsfernsehen als Terrorattacke. Weitere Details zu den Hintergründen gab es zunächst aber nicht.

Die westlichen Regierungsvertreter und der Militärstratege sagten nach Angaben der "New York Times", für die Angriffe seien umfassende Kenntnisse über die iranische Infrastruktur nötig gewesen. Einem der Regierungsvertreter zufolge habe es sich um einen "symbolischen Angriff" gehandelt, der relativ wenig Schaden für die Zivilbevölkerung mit sich gebracht habe - jedoch angesichts der angespannten Lage in der Region als deutliche Warnung Israels verstanden werden könne. Im Bericht wird allerdings auch davon gesprochen, dass zeitweise Millionen Menschen ohne Wärme oder Gas zu Kochen gewesen seien.