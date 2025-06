Musk hatte zuvor auf seiner Plattform X unter anderem behauptet, Trump tauche in den sogenannten "Epstein-Files" auf – ohne dafür Belege vorzulegen. Inzwischen hat Musk den entsprechenden Post wieder gelöscht. Die offene Schlammschlacht zwischen dem mächtigsten und dem reichsten Mann der Welt setzte sich am Samstag dennoch fort. So sagte Trump dem Sender NBC, dass sein Verhältnis zu Musk endgültig zerrüttet sei. Zudem warnte Trump Musk davor, künftig die Demokraten finanziell zu unterstützen. Mehr dazu lesen Sie hier .

Trump droht Musk mit "ernsten Konsequenzen"

An dem Gesetzentwurf, der den Senat noch passieren muss, hatte sich der Streit zwischen den beiden entzündet. Musk wirft Trump vor, die USA mit der Steuerreform in den Bankrott zu treiben. Der Tesla-Chef dürfte sich auch daran stören, dass der Gesetzentwurf die Streichung von Subventionen für den Kauf von Elektroautos vorsieht. Nach Angaben des Kongresses würde die Reform, die Steuerkürzungen für Reiche vorsieht, den Staat mehrere Billionen Dollar kosten.

Auf Nachfrage sagte Trump in dem Interview zudem, dass er nicht an einer Versöhnung mit Musk interessiert sei. Auf die Frage, ob er glaube, dass seine Beziehung zu Musk beendet sei, sagte Trump: "Das würde ich annehmen, ja".

Im Streit mit Trump: Musk löscht Epstein-Post auf X

In der öffentlich ausgetragenen Schlammschlacht mit US-Präsident Donald Trump hat der Tech-Milliardär Elon Musk einen explosiven Kommentar in seinem Online-Dienst X gelöscht: Am Samstagmorgen waren die Einträge verschwunden, in denen Musk behauptet hatte, Trump komme in den unter Verschluss gehaltenen Epstein-Akten vor.