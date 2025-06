Renommierter ABC-Reporter nach Trump-Kritik suspendiert

Der US-Sender ABC News hat seinen langjährigen Korrespondenten Terry Moran am Sonntag suspendiert – kurz nachdem dieser in einem nächtlichen Beitrag in den sozialen Medien Donald Trump und dessen politischen Berater Stephen Miller attackiert hatte. Das berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend. Moran warf demnach beiden in einem ungewöhnlich scharfen Ton vor, von Hass getrieben zu sein – und löste damit umgehend politische Reaktionen aus.