Polizisten stehen in Bereitschaft während einer Demonstration in Paramount, einem Stadtteil von Los Angeles. (Quelle: Eric Thayer/dpa)

Trump macht seine Drohung wahr: 2000 Nationalgardisten rücken nach Los Angeles ein. Ein Schritt, der in der US-Geschichte selten vorkam.

Die Proteste gegen Razzien der Einwanderungsbehörde ICE in Los Angeles sind vollständig eskaliert. Präsident Donald Trump hat 2000 Nationalgardisten in die kalifornische Metropole geschickt.

Eine Sprecherin bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP den Einsatz der Soldaten gegen die Demonstranten in der Nacht. Zuvor hatte Trump auf seiner Plattform Truth Social angekündigt, die Bundesregierung werde das "Problem mit Unruhen und Plünderern" lösen, falls Gouverneur Gavin Newsom und Los Angeles' Bürgermeisterin Karen Bass versagten. Dabei beleidigte er den demokratischen Gouverneur als "Newscum" – eine Anspielung auf das englische Wort für Abschaum.

Kalifornischer Gouverneur wirft US-Regierung vor "Chaos zu säen"

"Die Bundesregierung sät Chaos, damit sie eine Entschuldigung zur Eskalation haben. So verhält sich kein zivilisiertes Land", kritisierte Newsom. Normalerweise haben in den USA die Bundesstaaten die Kontrolle über ihre Nationalgarde. Trumps Entscheidung, die Befehlsgewalt zu übernehmen, ist eine massive Eskalation und kam in der US-Geschichte bislang nur selten vor.