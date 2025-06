Zuvor hatte der bei Trump in Ungnade gefallene Tesla-Chef Elon Musk öffentlich behauptet, Trumps Name tauche in den seit Jahren zurückgehaltenen Ermittlungsunterlagen zum Fall Epstein auf. Mittlerweile hat Musk die Vorwürfe auf der Plattform X wieder gelöscht. In einem Interview mit "Zeit Online" berichtet Wolff über seine Gespräche mit Epstein und das enge Band, das die beiden Männer über viele Jahre hinweg verbunden habe.