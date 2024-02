Am Dienstagabend habe die Fregatte zunächst eine unbemannte Drohne erfasst und diese erfolgreich bekämpft. Etwa eine Viertelstunde später habe sich eine weitere Drohne auf das Schiff zubewegt, die ebenfalls habe abgeschossen werden können. Bereits am Vortag habe sich ein ähnlicher Vorfall ereignet, dabei sei es aber nicht zu einem Abschuss gekommen, berichtete der Minister. Die Bundeswehr hatte bereits zuvor von dem Vorfall berichtet und auf der Plattform X vermeldet: "Auf der Fregatte entstanden keine Personen- oder Sachschäden."

Am Mittwoch wurde außerdem bekannt, dass die "Hessen" bereits am Montag unwissentlich auf eine Drohne eines verbündeten Landes geschossen hatte. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Michael Stempfle, berichtete am Mittwoch, dass die Drohne zunächst keiner der verbündeten Nationen zugeordnet werden konnte. Daraufhin habe die "Hessen" versucht, diese Drohne abzuschießen, was aber nicht gelungen sei. "Der Fall hat sich insofern aufgelöst, als es keine Drohne war, die feindlich war, wie sich aber erst im Nachhinein herausgestellt hat", so Stempfle.