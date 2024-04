"Verantwortungslos und willkürlich"

Der iranische Rapper Toomaj Salehi wurde zum Tode verurteilt. Das teilte die politische Patin Ye-One Rhie (SPD) am Mittwochnachmittag unter Berufung auf Salehis Anwalt mit. "Es ist bisher völlig unklar, wie dieses Urteil zustande kommen konnte", sagte die Bundestagsabgeordnete in einem Statement, das t-online vorliegt.

Wie die iranische Zeitung "Shargh" am Mittwoch unter Berufung auf Salehis Verteidiger Amir Raisian berichtete, verurteilte ein Revolutionsgericht in der zentraliranischen Stadt Isfahan den bekannten Musiker zum Tode. Gemäß islamischer Rechtsauffassung wurde Salehi "Korruption auf Erden" vorgeworfen – eine Anklage, die oft für ihre willkürliche Anwendung kritisiert wird. Der Anwalt kündigte laut der Zeitung an, Rechtsmittel gegen das Urteil einlegen zu wollen.