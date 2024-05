Vor rund einem Jahr hat Putin angekündigt, Atomwaffen in Belarus stationieren zu wollen. Nun könnten Satellitenbilder zeigen, wo genau diese lagern sollen.

Belarus könnte schon bald als Lagerort für russische Atomwaffen dienen. Dies berichtet die US-Zeitung "New York Times", die sich dabei auf Untersuchungen der Federation of American Scientists (FAS) bezieht. Satellitenbilder deuten demnach darauf hin, dass in einer Militäranlage nahe der Stadt Assipowitschy Sicherheitszonen entstehen, die den Standards für Atomwaffenlager entsprechen könnten. Die Anlage liegt rund 120 Kilometer nördlich von der Grenze zur Ukraine.