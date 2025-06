US-Präsident Donald Trump: Er ist optiistisch was eine Waffenruhe in Gaza betrifft. (Quelle: Jacquelyn Martin)

Trump: Iran brachte vor US-Angriffen kein Uran in Sicherheit

US-Präsident Donald Trump geht nach eigener Aussage nicht davon aus, dass der Iran vor den US-Angriffen auf seine Atomanlagen angereichertes Uran in Sicherheit gebracht hat. Medienberichte über möglicherweise verlagerte Uranmengen wies der Republikaner in einem Interview des Senders Fox News zurück. "Sie haben nichts weggebracht", sagte Trump.

US-Botschafter: Iran-Israel-Krieg eröffnet Möglichkeit für Nahost

Der Krieg zwischen Israel und dem Iran hat nach Angaben des US-Botschafters in der Türkei die Möglichkeit für einen "neuen Weg" im Nahen Osten geebnet. "Was gerade zwischen Israel und dem Iran passiert ist, ist eine Gelegenheit für uns alle zu sagen: 'Auszeit. Lasst uns einen neuen Weg schaffen'", sagte Tom Barrack der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu laut Angaben vom Sonntag.

Israel befinde sich "im Prozess der Neudefinition" und seine Nachbarn in der Region müssten eine Einigung mit dem Land erzielen. Der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa habe angedeutet, dass er Israel nicht hasse und Frieden an der Grenze wolle, sagte Barrack. "Ich denke, dass das auch mit dem Libanon passieren wird. Eine Einigung mit Israel ist nötig." Was in Syrien passiere, sei "zu einem großen Teil" der Türkei zu verdanken. Die Türkei ist ein wichtiger Unterstützer der Islamisten, die den langjährigen Machthaber Baschar al-Assad