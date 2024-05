Aktualisiert am 28.05.2024 - 15:33 Uhr

Aktualisiert am 28.05.2024 - 15:33 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Lange hatte der Rechtspopulist Geert Wilders gebraucht, um eine rechtsgerichtete Koalition in den Niederlanden zu schmieden. Jetzt ist klar, wer diese Regierung anführen soll.

Der frühere Geheimdienstchef Dick Schoof soll neuer Ministerpräsident der rechtsgerichteten Regierung in den Niederlanden werden. Die vier Koalitionsparteien kündigten für Dienstagnachmittag (17 Uhr MESZ) eine Pressekonferenz an, um Schoof offiziell vorzustellen. In der neuen Regierung ist die nationalistische PVV-Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders stärkste Kraft. Um seine Koalitionspartner ins Boot zu bekommen, musste Wilders allerdings auf das Amt des Regierungschefs verzichten.