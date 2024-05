Nach historischem Urteil Diese Strafen drohen Trump Von t-online , dpa 31.05.2024 - 10:06 Uhr Lesedauer: 1 Min. Donald Trump nach dem Urteil vor seinem Trump Tower in Manhattan: Es ist eher unwahrscheinlich, dass er ins Gefängnis muss. (Quelle: Eduardo Munoz) Kopiert News folgen

Muss Trump ins Gefängnis? Nach dem historischen Urteil in New York ist nun der Richter am Zug, das Strafmaß zu verkünden. Das wird erwartet:

Das ist ein Novum: Zum ersten Mal in der US-Geschichte ist ein früherer Präsident wegen einer Straftat schuldig gesprochen worden. Die Jury sah es als erwiesen hat, dass Donald Trump 130.000 Dollar Schweigegeld an die Pornodarstellerin Stormy Daniels unrechtmäßig verbucht hat – und sprach Trump in insgesamt 34 Anklagepunkten schuldig. Mehr dazu lesen Sie hier.

Doch welches Strafmaß erhält Trump? Bis die Welt das erfährt, wird noch etwas Zeit vergehen. Richter Juan Merchan wird das Urteil voraussichtlich am 11. Juli verkünden. Doch was könnte dem früheren US-Präsidenten drohen?

"Er lässt keine Art von Zirkus zu": Dieser Mann richtet über Donald Trump

Der Schuldspruch lautet auf Fälschung von Geschäftsunterlagen in 34 Fällen, wofür im Bundesstaat New York bis zu vier Jahre Haft verhängt werden können. Ersttäter ohne Gewaltdelikte erhalten jedoch meist keine Haftstrafe, sondern eher Geldstrafen oder Bewährung.