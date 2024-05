Die Jury wurde sich im Strafverfahren gegen Donald Trump am Ende überraschend schnell einig. Damit geht erstmals ein verurteilter Straftäter ins Rennen um die kommende US-Präsidentschaft.

Bastian Brauns berichtet aus New York

Um 16.13 Uhr Ortszeit sitzt Donald Trump in seinem abgewetzten Sessel im Gerichtssaal in Manhattan und lacht. Er lehnt sich, wie so oft in den vergangenen sieben Wochen, zu seinem Verteidiger Todd Blanche. Beide scheinen bester Laune. Den ganzen Tag über schien es so, als würde es kein Urteil geben. Gleich könnte Trump nach Hause gehen.

Dann sagt der Vorsitzende Richter Juan Merchan, es gebe eine Notiz von der Jury. Die anwesenden Reporter vermuten, es gehe wieder um Rückfragen zu bestimmten Prozessaussagen, die die Geschworenen zu ihrer Urteilsfindung anfordern und erneut sichten können. "Um 16.30 Uhr werde ich die Geschworenen entlassen", sagt Merchan und verlässt den Raum. Nur noch wenige Reporter sitzen im Gericht.

25 Minuten später, um 16.38 Uhr, tritt Juan Merchan erneut in den Saal. "Ich entschuldige mich für die Verspätung", sagt er. Merchan ist höflich, er wirkt gefasst. So war das in den vergangenen Wochen fast immer. Doch dann folgt ein Satz, mit dem kaum einer mehr an diesem Tag gerechnet hat. "We have a verdict" ("Wir haben ein Urteil").

Ein Raunen geht durch den Saal. Die Reporter werden plötzlich hektisch, holen ihre zusammengeklappten Laptops eilig wieder aus den Taschen. Die Nachrichtenagenturen verschicken erste Eilmeldungen. Juan Merchan sagt, das Urteil müsse erst noch verschriftlicht werden, bevor es vorgetragen werde. Im Gerichtssaal wird nun nicht mehr gelacht. Donald Trump sitzt mit verschränkten Armen da. Seine Miene wirkt versteinert.

Trump: Der erste verurteilte Ex-Präsident

Um 17.08 Uhr fällt das öffentliche Urteil. Eine Gerichtsmitarbeiterin geht mit dem Vorsitzenden der Jury alle 34 Anklagepunkte durch. "Count one?", fragt sie. Der Sprecher sagt: "Guilty". Schuldig. "Count two?", "Guilty." Schuldig. Bis am Ende klar ist: Zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika wurde ein ehemaliger US-Präsident nicht nur wegen einer Straftat angeklagt, sondern auch verurteilt. Und zwar in allen 34 Anklagepunkten.

Donald Trump ist schuldig, nicht nur Geschäftsunterlagen gefälscht zu haben, sondern auch gegen die Wahlgesetze des Staates New York und der Vereinigten Staaten verstoßen zu haben. Dass er im Zuge dessen, auch Steuerbetrug begangen hat, wirkt da fast schon nebensächlich. Eilmeldung.

Die New Yorker strömen zum Gericht

Bei der Verkündung des Urteils ist Donald Trumps Gesicht nicht zu sehen. Die Reporter im Gerichtssaal sitzen hinter ihm, und in dem Raum, wo sonst auf Bildschirmen sein Mienenspiel in allen Details übertragen wird, kappen die Gerichtsangestellten kurzzeitig die Leitungen, weil der Bundesstaat New York die Persönlichkeitsrechte der Angeklagten schützt.

In vielen anderen Bundesstaaten werden die Verfahren sogar live im Fernsehen übertragen. Die Zuschauer können Mördern, Terroristen und anderen Kriminellen unentwegt ins Gesicht blicken – auch bei der Urteilsverkündung. Viele Täter brechen dann zusammen oder in Tränen aus.

Als die Bildschirme wieder anspringen, wirkt Donald Trump zumindest geschlaucht. Sein Anwalt Todd Blanche ist ernüchtert. Nicht nur die beiden, auch einige Experten im Land haben mit einem anderen Urteil in diesem historischen Strafprozess gerechnet. Wenn nur ein Geschworener anderer Meinung gewesen wäre, hätte es wegen einer blockierten Jury kein Urteil geben können. Dann wäre der Prozess gescheitert.