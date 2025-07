Spezialkräfte der Bundeswehr in Uniform mit "Multitarn"-Print: Das Muster soll bald für alle Soldaten kommen. (Quelle: IMAGO/Björn Trotzki/imago)

Die Bundeswehr möchte bis 2029 alle Soldaten mit Tarnkleidung in einem neuen Muster ausrüsten. Das berichtet die auf Militär und Rüstungspolitik spezialisierte Internetseite "hartpunkt.de" unter Berufung auf Bundeswehrkreise. Demnach soll das bisher großteils verwendete "5-Farb-Tarndruckmuster" von "Multi-Tarndruck" ersetzt werden.

Wie "hartpunkt.de" schreibt, wurde der neue Druck Mitte der 2010er Jahre entwickelt. Eine Studie des Wehrwissenschaftlichen Instituts für Werk- und Betriebsstoffe der Bundeswehr schreibt, dass das Muster vielfältig einsatzfähig ist. Das Institut kommt zu dem Urteil: "Ein Multi Tarndruck (...) ist nicht das beste Muster in möglichst vielen Einsatzumgebungen, sondern in möglichst vielen Einsatzumgebungen nicht das Schlechteste." Gerade in urbanen Räumen soll das Muster dem bisher verwendeten überlegen sein.