Chinas Staatssicherheit hat nach eigenen Angaben zwei Spione des britischen Auslandsheimdienstes MI6 enttarnt. Aufgeflogen sei ein chinesisches Ehepaar, das in Einrichtungen der Zentralregierung in Peking gearbeitet habe, teilte die Staatssicherheit am Montag mit. Demnach studierte der verdächtigte Mann im Jahr 2015 über ein Austauschprogramm in Großbritannien und wurde dort vom MI6 angeworben.