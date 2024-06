Aktualisiert am 06.06.2024 - 13:13 Uhr

Der Kreml soll den Schutz von Wladimir Putin vor einem Attentat erheblich verstärkt haben. Gründe seien zum einen der Haftbefehl des Internationalen Gerichtshofes gegen Putin, aber auch mögliche ukrainische Drohnenangriffe oder Angriffe islamistischer Extremisten. Nach einem Bericht der "Moscow Times" hätten die Anschläge auf den ehemaligen japanischen Premierminister Shinzō Abe und den slowakischen Regierungschef Robert Fico die russischen Sicherheitsbehörden in höchste Alarmbereitschaft versetzt.

So trage Putin bei öffentlichen Auftritten eine schusssichere Weste, sein Essen werde von einem mobilen Labor kontrolliert. "Der Präsident hat persönliche Köche, die immer mit ihm reisen. Auch Lebensmittel werden ihm mitgegeben", so eine Kreml-Quelle gegenüber der "Moscow Times". "Aber selbst dann gibt es immer eine spezielle Gruppe von Offizieren, die mit Putin reisen und alle Mahlzeiten überprüfen, bevor Putin sie bekommt."

"Die Sicherheitsmaßnahmen sind auf dem Standardniveau. Wir tun alles, was getan werden muss, um die Sicherheit des Präsidenten zu gewährleisten", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow im Mai nach dem Attentat auf Fico gegenüber Reportern, ohne Details zu nennen.

Dass Putin bei öffentlichen Auftritten eine Schutzweste tragen soll, sei dem Bericht nach eine Empfehlung der präsidialen Sicherheitsbüros und des Nationalen Sicherheitsservices FSO gewesen, die beide für den Schutz des Kreml-Diktators zuständig sind. Selbst bei der Parade zum Ende des Zweiten Weltkriegs am 9. Mai in Moskau habe Putin Schutzkleidung getragen, hieß es.

Expertin: Putin hatte einen ziemlich steifen Gang

Sein Oberkörper habe unnatürlich ausgesehen, eher quadratisch. In einem Ausschnitt sei zu sehen gewesen, wie ein Teil seiner Bekleidung sich mit etwas verhedderte, was eine schusssichere Weste sein könnte. Er habe auch mehrmals seine Haltung verändert, wie man es mache, wenn man sich in einer Bekleidung nicht wohlfühle.