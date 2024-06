Aktualisiert am 25.06.2024 - 16:47 Uhr

Demonstranten stürmen Parlament in Kenia – mehrere Tote

Proteste gegen ein neues Gesetz in Kenia sind eskaliert. Bei den Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten ist mindestens ein Mensch getötet worden.

Bei Protesten gegen ein neues Steuergesetz haben Demonstranten in der kenianischen Stadt Nairobi am Dienstag das Parlamentsgelände gestürmt. Polizeifahrzeuge wurden in Brand gesetzt, ebenso ein Teil des Parlamentsgebäudes. Die Polizei des ostafrikanischen Landes setzte gegen die Demonstranten Tränengas, Wasserwerfer und auch scharfe Munition ein. Nach Angaben von Sanitätern vor Ort gibt es wohl mindestens zehn Todesopfer. Diese Angaben sind bislang noch nicht bestätigt.