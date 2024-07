Aktualisiert am 05.07.2024 - 04:37 Uhr

Aktualisiert am 05.07.2024 - 04:37 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der Brexit-Befürworter Nigel Farage wird im britischen Unterhaus sitzen. Seine Partei errang nach Prognosen 13 Sitze, er sieht in seinem Wahlbezirk.

Farage hatte am Wahlabend ein Video-Statement auf X gepostet, in dem er vorhersagte, dass seine Partei mehr als sechs Millionen Stimmen erhalten wird: "Das, Leute, ist riesig", sagte Farage und wies darauf hin, dass es zwei Ergebnisse im Nordosten Englands gab, die Reform-Partei auf 30 Prozent brachte. "Das bedeutet, dass wir Sitze gewinnen werden, viele, viele Sitze, denke ich, im ganzen Land."

Kandidatur übte Druck auf Tories aus

Eigentlich hatte sich der 60-Jährige, der in der Vergangenheit immer wieder mit migrationskritischen und islamfeindlichen Aussagen aufgefallen war, schon aus der Politik verabschiedet, um einer Karriere als TV-Persönlichkeit nachzugehen.

Mit seiner überraschenden Kandidatur hat Farage die bisherige konservative Regierungspartei von rechts unter Druck gesetzt und damit zu ihrer vernichtenden Wahlniederlage beigetragen. Dafür spricht auch das Ergebnis des zuerst ausgezählten Wahlkreises Houghton and Sunderland South in Nordostengland, in dem Reform UK zweitstärkste Kraft hinter der Labour-Partei wurde und die Partei des unpopulären Premierministers Rishi Sunak auf den dritten Platz verbannte.