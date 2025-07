Er spricht. Und spricht. Und spricht. Acht Stunden und 44 Minuten hat Hakeem Jeffries, Minderheitsführer im US-Repräsentantenhaus geredet. Rekord. Alles nur, um die "Big Beautiful Bill" von US-Präsident Donald Trump zu verhindern. Welch ein Zeichen am Tag vor dem 4. Juli – dem Unabhängigkeitstag der Vereinigten Staaten. So ist seine Marathonrede ein echtes Statement: Die US-Demokraten geben sich nicht geschlagen.

Der Mann aus New York

Jeffries kommt 1970 in New York zur Welt. Seine Eltern arbeiten im öffentlichen Dienst. Er studiert zunächst Politikwissenschaft. Es folgt ein Abschluss in Jura samt Promotion. 2013 zieht er zum ersten Mal ins US-Repräsentantenhaus ein, 2023 folgt er Nancy Pelosi als Fraktionschefin. Er ist damit der erste Afroamerikaner, der eine Fraktion im US-Parlament führt, sowohl im Repräsentantenhaus als auch in der zweiten Kammer, dem Senat.

Pelosis Junge

Die Redezeit

Der Minderheitsführer genießt traditionell das Recht, so lange zu sprechen, wie er will. Das ist zwar nicht ausdrücklich in den Regeln des Parlaments verankert, gilt aber als gängige Praxis. Informell ist von einer "magic minute" die Rede, also einer "magischen Minute", die sich beliebig verlängern lässt. In der Vergangenheit wurde sie immer wieder strategisch genutzt, um vor wichtigen Abstimmungen ein Zeichen zu setzen und die Entscheidung symbolisch zu verzögern. Komplett verhindern lassen sich Abstimmungen auf diese Weise aber nicht.