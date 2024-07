Aktualisiert am 11.07.2024 - 21:53 Uhr

Kreml: "Schritt in Richtung Kalter Krieg"

Deutschland und die USA haben beschlossen, weitreichende Waffen in der Bundesrepublik zu stationieren. Laut dem Kreml sei das ein Schritt in Richtung Kalter Krieg.

Die USA stationieren ab 2026 Marschflugkörper und andere weitreichende Waffen in Deutschland. Russland hatte bereits Gegenschritte angekündigt. Nun sagt Putins Pressesprecher: Das ist ein Schritt in Richtung eines Kalten Krieges.

Wie die russische Nachrichtenagentur Tass schreibt, sagte Dmitri Peskow: "Wir unternehmen stetig Schritte in Richtung Kalter Krieg." Er warf den USA, Deutschland, Frankreich und Großbritannien eine direkte Beteiligung "am Konflikt rund um die Ukraine" vor. "Alle Merkmale des Kalten Krieges mit der direkten Konfrontation kehren zurück", fügte Peskow hinzu.

Tomahawks und hypersonische Waffen

Auf dem Nato-Gipfel hatten Deutschland und die USA gemeinsam die Stationierung von neuen Waffen auf deutschem Boden verkündet. "Die Vereinigten Staaten von Amerika werden, beginnend 2026, als Teil der Planung zu deren künftiger dauerhafter Stationierung, zeitweilig weitreichende Waffensysteme ihrer Multi-Domain Task Force in Deutschland stationieren", heißt es in der am Mittwochabend veröffentlichten Erklärung beider Regierungen.