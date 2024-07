Israel kündigt Reaktion gegen Hisbollah an

Israel sieht die radikalislamische Hisbollah in der Verantwortung. Die Armee kündigte an, man bereite eine Reaktion gegen die Miliz vor. Israels Außenminister Israel Katz erklärt dem Nachrichtenportal "Axios" zufolge, man nähere sich dem Moment eines umfassenden Kriegs gegen die Hisbollah und den Libanon. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kündigte an, so schnell wie möglich aus den USA nach Israel zurückzukehren und nach der Ankunft in Israel mit seinem Sicherheitskabinett beraten. Die Hisbollah werde den Angriff teuer bezahlen, erklärt Netanjahu.