Darauf ist zu sehen, wie Putin die neu gebaute Prophet-Isa-Moschee in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny besucht. Dort wird Putin ein mit Gold und Juwelen verzierten Koran präsentiert. Er nimmt das Buch in die Hand – und küsst es respektvoll. Danach posiert er mit dem Koran, Kadyrow und dem Mufti Salah Mezhiev, dem Oberhaupt der geistlichen Verwaltung der Muslime der Tschetschenischen Republik.

"Mashallah! Respekt an Putin"

Während Putin mit der Geste Sympathien unter der großen Minderheit muslimischer Menschen in Russland sammeln könnte, dürfte sich eine anderer wichtige Anhängerschaft vor den Kopf gestoßen fühlen. In Russland leben heute ungefähr 20 Millionen Muslime, das sind fast 15 Prozent der gesamten Bevölkerung. Doch war die Sowjetunion einst atheistisch, gilt im heutigen Russland das orthodoxe Christentum als Staatsreligion.

Putin in Tschetschenien

Doch auch wenn Putin lange nicht mehr in der überwiegend muslimischen Teilrepublik war, das letzte Mal 2011, spielt Tschetschenien eine übergroße Rolle in seiner politischen Karriere. Als russischer Ministerpräsident startete er 1999 den Zweiten Tschetschenienkrieg, was seinen Ruf als starker Mann begründete und ihn bei vielen Russen beliebt machte. 2007 machte Putin den damals 30-jährigen Kadyrow zum Machthaber. Dieser regiert Tschetschenien seitdem mit harter Hand und hat nach eigenen Angaben tausende Kämpfer entsandt, um Russland bei dessen Offensive in der Ukraine zu helfen.