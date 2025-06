Auch Netanjahu warnt: "Verlasst die Gegend!" – und wir handeln"

USA verstärken Militärpräsenz in Nahost-Region

Das US-Militär unterstützt Israels Verteidigung, die Regierung betont aber bislang, dass sie sich nicht an den Kampfhandlungen zwischen Israel und dem Iran beteiligt. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth kündigte am Montag an, die militärische Präsenz der USA im Nahen Osten auszubauen. Er habe am Wochenende "die Verlegung zusätzlicher Ressourcen" in das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando Central Command angeordnet, um die "Verteidigungsposition" der USA in der Region zu verstärken, erklärte Hegseth am Montag im Onlinedienst X. Der Schutz der US-Streitkräfte habe dabei oberste Priorität.