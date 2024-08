Videotranskript lesen

In diesem Video russischer Medien sollen Putins Streitkräfte eine neue Version des sogenannten “Schildkrötenpanzers” vorstellen.





Moskaus Armee hatte vor einigen Monaten begonnen, ihre Panzer zu modifizieren.

Eine zusätzliche Schutzhülle soll vor ukrainischen FPV-Drohnenangriffen aus der Luft schützen.

Die durch die Haube entstandene Form brachte ihnen den Spitznamen “Schildkrötenpanzer” ein.

Nun wurde der T-80-Panzer noch weiter modifiziert, wie der Panzerkommandant “Micah” erklärt.

“Hier haben wir Gitter eingebaut, sodass der Panzer leicht belüftet wird. Hier sehen wir schon solide Stahlbleche, die acht Millimeter dick sind. Das Feldbett haben sich die Panzersoldaten ausgedacht und eingebaut. So geht es auf, es ist an einer Kette befestigt und man kann sich sogar hinlegen und zwischen den Kampfeinsätzen ein bisschen ausruhen. Alles hält dicht und funktioniert super.”

Doch auch Antipanzerminen stellen neben FPV-Drohnen weiterhin eine Gefahr für die russischen Streitkräfte dar.