Umfrage in Deutschland

Noch knapp zwei Monate ist es hin, bis in den USA die Entscheidung fällt: Wird das Land künftig von der Demokratin Kamala Harris oder dem Republikaner Donald Trump regiert? Umfragen sehen die beiden derzeit in einem Kopf-an-Kopf-Rennen.

Am vergangenen Dienstag standen sich die beiden Kontrahenten erstmals in einem TV-Duell gegenüber. Eine Blitzumfrage zeigte anschließend: Eine Mehrheit der Befragten war der Meinung, dass Harris eine bessere Leistung abgeliefert habe – und auch in der Gunst der Buchmacher stieg die frühere Generalstaatsanwältin. Und wie werden ihre Chancen in Deutschland gesehen?