Einem südkoreanischen Parlamentsmitglied zufolge ist Nordkorea in Besitz von genügend Plutonium und Uran zum Bau einer mindestens zweistelligen Zahl von Atomwaffen. Lee Seong Kweun, Mitglied des Geheimdienst-Ausschusses des Parlaments, berief sich dabei auf Informationen des südkoreanischen Geheimdienstes.

Demnach sei es zudem möglich, dass Nordkorea nach den US-Präsidentschaftswahlen am 5. November einen siebten Atomtest stattfinden lasse. Der bislang letzte Test fand am 3. September 2017 statt. Dabei stürzten in Nordkorea mehrere Häuser zusammen, Dutzende Menschen starben oder wurden verletzt.