Trotz frisch geschlossener Koalitionsvereinbarung zwischen Schwarz-Rot gibt es bereits Differenzen. Unionsfraktionsvize Jens Spahn meldet erste Zweifel an einem Punkt an.

Dass diese Anhebung bereits 2026 umzusetzen sei, wies Spahn als "unwahrscheinlich" zurück. In der RTL/ntv-Sendung "Frühstart" betonte er, dass die Löhne laut den Prognosen bei Wachstum stiegen, und sich der Mindestlohn somit innerhalb der Legislaturperiode sukzessive in Richtung 15 Euro entwickeln könne. "Dass wir so viel Wachstum und Lohnentwicklung haben, dass es nächstes Jahr schon gelingt" sei fraglich, so Spahn.