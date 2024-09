Eine kleine Partei will sich die Stimmen von Protestwählern in Österreich holen. Dafür wählte sie einen außergewöhnlichen Namen.

Wenn die Wähler am heutigen Sonntag in Österreich an die Urnen gehen, dann können sie auch eine Partei mit einem kuriosen Namen ankreuzen. "Keine von denen" ist eine Protestpartei, die es auf den Wahlzettel schaffen kann. Über dem Kreis, in dem man sein Kreuzchen macht, steht zwar "Keine" – tatsächlich wählt man aber eine Partei.