Klingbeils Zwänge – und die längste Rezession der Geschichte

Dem Finanzminister Klingbeil bleibt also kaum etwas anderes übrig, als ausgabefreudigen Kollegen am Kabinettstisch schon mal seine Instrumente zu zeigen. Denn die wirtschaftliche Talfahrt in Deutschland geht ungebremst weiter. Schätzungen zufolge wird Deutschlands Wirtschaft in diesem Jahr das dritte Mal in Folge schrumpfen. Das wäre die längste Rezession in der Geschichte der Bundesrepublik.