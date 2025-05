Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Wladimir Putin wird nicht kommen. Die ersten direkten Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine seit Kriegsbeginn finden ohne den Kremlchef statt. Was können die Gespräche bringen?

Die Hoffnungen auf einen baldigen Frieden in der Ukraine haben einen schweren Rückschlag erlitten. Die ersten direkten Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine seit rund drei Jahren finden laut russischen Angaben ohne Beteiligung von Wladimir Putin statt – und das, obwohl der Kremlchef das Treffen selbst vorgeschlagen hatte. Doch mehr noch: An diesem Donnerstag reist kein einziger hochrangiger russischer Politiker in die Türkei.

Das Treffen in Istanbul, das in den vergangenen Tagen wegen einer möglichen Zusammenkunft zwischen Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj einigen Wirbel ausgelöst hatte, hat damit deutlich an Schwung verloren. Der Kremlchef zeigt mit seiner Absage, dass er sich in seinem Angriffskrieg weiterhin am längeren Hebel wähnt. Einmal mehr suggerierte er Verhandlungsbereitschaft, ohne diese mit Taten zu untermauern. Mit seiner Absage legt er nun endgültig seine Karten offen: Ein Interesse, den Krieg zu beenden, hat Putin bisher nicht. Das könnte sich für ihn rächen.

Putins eigenes Angebot für direkte Gespräche in Istanbul ab Donnerstag galt als Antwort auf Selenskyjs Forderung nach einer bedingungslosen Waffenruhe, die am Montag hätte beginnen sollen. Allerdings hatte Putin am Sonntag noch offengelassen, ob er persönlich anreisen werde. Sein Vorhaben hatte er auch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan besprochen, der seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 ein für beide Seiten wichtiger Vermittler ist.

Video | Russischer Kampfjet dringt in NATO-Luftraum ein Player wird geladen Quelle: t-online

Putin schickt einen alten Unbekannten nach Istanbul

Die ukrainische Seite nahm das Angebot aus dem Kreml dankend an: Selenskyj erklärte, selbst nach Istanbul zu reisen, wenn Putin auch kommt. Nun bleibt es wohl bei einer Reise nach Ankara, wo sich dieser Tage die Nato-Außenminister treffen. Darüber hinaus aber hatte sich sogar US-Präsident Donald Trump bereit erklärt, in die türkische Metropole zu reisen, falls das für die Gespräche zuträglich wäre. Und er schickte seinen Außenminister Marco Rubio sowie die Sondergesandten Steve Witkoff und Keith Kellogg nach Istanbul.

Die russische Antwort in Form einer Teilnehmerliste für die eigene Delegation wirkt angesichts dessen fast wie ein Affront. Putin schickt nicht einmal seinen Außenminister Sergej Lawrow, sondern ausschließlich Politiker der zweiten Reihe. Die Delegation wird von Wladimir Medinski angeführt, der bereits die ersten Verhandlungen in Istanbul zu Kriegsbeginn – die ergebnislos blieben – für Russland leitete. Diese Politiker vertreten Putins Position in Istanbul:

Wladimir Medinski , ehemals Kulturminister, Leiter der Delegation der ersten Friedensverhandlungen in Istanbul 2022, gilt als Geschichtsrevisionist auf Linie der Kremlpropaganda

, ehemals Kulturminister, Leiter der Delegation der ersten Friedensverhandlungen in Istanbul 2022, gilt als Geschichtsrevisionist auf Linie der Kremlpropaganda Michail Galusin , Vize-Außenminister

, Vize-Außenminister General Igor Kostjukow , Mitglied des russischen Generalstabs

, Mitglied des russischen Generalstabs Alexander Fomin , Vize-Verteidigungsminister

, Vize-Verteidigungsminister vier Experten aus Generalstab, Außen- und Verteidigungsministerium sowie der Präsidialverwaltung

Wie die russische Nachrichtenagentur Interfax am Donnerstagmorgen berichtete, ist die Delegation bereits in Istanbul auf dem Flughafen Atatürk gelandet. Wann die Gespräche beginnen sollen, ist noch unklar, bisher steht 10 Uhr (Ortszeit) im Raum. Das Treffen soll hinter verschlossenen Türen stattfinden – wenn überhaupt. Die Ukraine könnte die Gespräche angesichts der russischen Vertreter noch absagen. Außerdem sollte die Linie des Kreml bereits bekannt sein.

Putin bleibt bei seinen Maximalforderungen

Russland will die Protokolle der Verhandlungen in Istanbul aus den ersten Kriegsmonaten als Grundlage der neuen Gespräche nutzen. Darin stellte der Kreml Maximalforderungen an die Ukraine: Das Land sollte neutral bleiben, seine Armee einschrumpfen, die aktuelle Regierung durch eine russlandfreundliche ersetzen und die russischen Ansprüche auf ukrainische Gebiete anerkennen. Moskau hätte so beste Voraussetzungen für eine erneute militärische Aggression in wenigen Jahren, um sich die Ukraine endgültig einzuverleiben. Für Kiew aber ist Zustimmung keine Option, es wäre eine Kapitulation.

Ukraine-Verhandlungen mit Trump in Istanbul? Plötzlich überschlagen sich die Ereignisse