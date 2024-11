John Prescott (Archivbild): Der britische Politiker ist tot. (Quelle: xnewsfocus1x via imago-images.de/imago)

Die britische Labour-Partei ist in Trauer: Ihr ehemaliger Vize-Parteichef ist tot. John Prescott war unter Tony Blair zudem stellvertretender Premier des Vereinigten Königreichs.

Der frühere britische Vize-Premierminister John Prescott ist tot. Prescott, der von 1997 bis 2007 als Stellvertreter von Premier Tony Blair eine maßgebliche Rolle in dessen Labour-Regierungen spielte, starb nach Angaben seiner Familie am Mittwoch im Alter von 86 Jahren in einem Pflegeheim. Prescott war aufgrund eines 2019 erlittenen Schlaganfalls und einer Alzheimererkrankung gesundheitlich schwer angeschlagen.