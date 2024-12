Aktivisten: Rebellen in Syrien belagern Hama von drei Seiten

Bürgerkrieg in Syrien

Überraschend schnell drang die Rebellenallianz in Syrien nach Aleppo vor. Jetzt umzingelt sie Hama weiter südlich. Rund um die Stadt soll es schwere Kämpfe geben.

Die Allianz aus Rebellen in Syrien belagert die strategisch wichtige Stadt Hama nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten von drei Seiten. Die islamistische Gruppe Haiat Tahrir al-Scham (HTS) habe die Straßen zwischen Hama und Rakka abgeschnitten sowie zwischen Hama und Aleppo , teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Sie habe auch drei Dörfer östlich von Hama eingenommen.

Die Regierung von Machthaber Baschar al-Assad hatte zuvor Truppen zur Verstärkung geschickt, um den Vormarsch der Rebellen auf Hama zu stoppen. Den Regierungstruppen sei es gelungen, die volle Kontrolle über den Berg Sain al-Abidin nördlich von Hama wiederzugewinnen, teilte die Beobachtungsstelle mit. Mit einem Netz aus Informanten verfolgt sie von Sitz London aus das Kriegsgeschehen in Syrien und gilt als eine der wichtigsten Quellen zu Kampfhandlungen und Opfern in dem Konflikt.

Rund um Hama gab es der Nachrichtensender Al-Arabija zufolge schwere Gefechte. Die syrische Staatsagentur Sana berichtete unter Berufung auf Militärkreise, die Lage in Hama sei "normal und sicher". In dem Bericht wurden auch Darstellungen dementiert, die Rebellen seien in die Stadt vorgerückt.