Die italienische Polizei hat einen mutma├člich geplanten Anschlag auf Premierministerin Giorgia Meloni verhindert. Die rechtsextremistische Gruppe "Werwolf Division" soll laut Ermittlungen sp├Ątestens seit Mai 2023 an einem detaillierten Plan gearbeitet haben, die Regierungschefin zu ermorden. Das berichtet unter anderem die "Corriere della sera". Im Mittelpunkt steht Salvatore N., ein 45-J├Ąhriger aus Bologna.

Er wird beschuldigt, Mitglieder rekrutiert und sie milit├Ąrisch ausgebildet zu haben. In abgeh├Ârten Gespr├Ąchen soll er gesagt haben, er wolle "f├╝nf potenzielle Guerillak├Ąmpfer bewaffnen" und einen Angriff organisieren. Der mutma├čliche Attent├Ąter erkl├Ąrte sich bereit, "f├╝r die Sache zu sterben".

Nach Erkenntnissen der Ermittler entwarf der Rechtsradikale Szenarien, in denen die Premierministerin durch Scharfsch├╝tzen aus einem Hotel gegen├╝ber dem Parlament angegriffen werden sollte. Er bezeichnete Meloni in abwertenden Worten als "Verr├Ąterin" und warf ihr vor, ihre fr├╝heren politischen ├ťberzeugungen aufgegeben zu haben. Der Plan soll Teil eines gr├Â├čeren Versuchs gewesen sein, ein Netzwerk extremistischer Gruppierungen wie "Forza Nuova" zu vereinen, um einen Staatsstreich zu initiieren.

Verbindungen in die USA

Auch andere prominente Pers├Ânlichkeiten waren ins Visier der Gruppe geraten. So wurde der Pr├Ąsident des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, als Ziel genannt, sowie der Journalist David Parenzo, den die Gruppe in Chatverl├Ąufen antisemitisch beleidigte. Die Polizei entdeckte zudem, dass Daniele T., ein weiteres f├╝hrendes Mitglied der Gruppe, Verbindungen zu einem amerikanischen Telegram-Kanal hatte, der illegal mit Waffen handelt.

In Nachrichten auf Telegram sollen die Mitglieder der "Division Werwolf" Gewalt glorifiziert und ihre "arische Reinheit" gelobt haben. Einer forderte in Nachrichten "monastische Krieger" und bereitete seine Kameraden auf einen letzten, kompromisslosen Kampf vor, so die Medienberichte.