Was passiert, wenn Merz wieder scheitert?

Aktualisiert am 06.05.2025 - 13:57 Uhr

Aktualisiert am 06.05.2025 - 13:57 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Das hat es in der Bundesrepublik noch nie gegeben: Friedrich Merz ist bei der Wahl zum Kanzler im ersten Wahlgang gescheitert. Es gibt einen zweiten Wahlgang, aber auch da könnte Merz verlieren.

Doch Merz' großes Ziel der Kanzlerschaft ist noch möglich. Schließlich kann er weiterhin vom Bundestag gewählt werden. Allerdings nimmt sein politisches Ansehen mit jeder weiteren Niederlage Schaden. Was passiert also, wenn Merz in weiteren Wahlgängen scheitert?