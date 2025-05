Einerlei, wie und ob man überhaupt dereinst auf einen Kanzler Friedrich Merz zurückblicken wird: Fest steht schon jetzt, es ist ein Debakel. Nicht gewählt im ersten Wahlgang. Das hat es noch nie gegeben in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Lange Gesichter, starre Mienen, und Merz selbst wirkt wie in Trance und schreibt wie in einer Übersprungshandlung etwas auf ein Stück Papier. Seine schwarz-rote Koalition hat ihm an diesem Dienstag im ersten Wahlgang die Kanzlermehrheit verweigert. Mindestens 18 Leute aus den eigenen Reihen haben nicht für ihn gestimmt.