In Südkorea ist der ehemalige Verteidigungsminister festgenommen worden. Er soll an der Ausrufung des Kriegsrechts beteiligt gewesen sein.

Südkoreas ehemaliger Verteidigungsminister Kim Yong Hyun ist Medienberichten vom Sonntag zufolge wegen seiner Rolle bei der kurzzeitigen Ausrufung des Kriegsrechts festgenommen worden. Kim war bereits zurückgetreten, nachdem Präsident Yoon Suk Yeol am Dienstag das Kriegsrecht verhängt hatte. Nachdem das Parlament in einer dramatischen Sitzung von seinem Vetorecht gegen die Maßnahme Gebrauch machte, hob Yoon das Kriegsrecht nach wenigen Stunden wieder auf. Nach Angaben der koreanischen Nachrichtenagentur Yonhap war am Samstag gegen Kim Yong Hyun ein Haftbefehel ausgestellt worden. Kurze Zeit später sei er verhaftet worden. Man habe ihm sein Telefon abgenommen und ihn in einer Untersuchungshaftanstalt gebracht, hieß es.