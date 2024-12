US-Ethikausschuss erhebt schwere Vorwürfe gegen Gaetz

Aktualisiert am 23.12.2024 - 18:17 Uhr

Aktualisiert am 23.12.2024 - 18:17 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Matt Gaetz stammt aus einer wohlhabenden Familie in Florida - und ist ein lautstarker Unterstützer von Donald Trump. (Archivbild) (Quelle: Alex Brandon/AP/dpa/dpa-bilder)

Nach längerem Hin und Her hat der Ethikausschuss des US-Repräsentantenhauses den Untersuchungsbericht zum Verhalten des umstrittenen Republikaners Matt Gaetz veröffentlicht. Dieser legt nahe, dass der ehemalige Abgeordnete unter anderem mehrere Frauen für Sex bezahlt haben soll - darunter eine 17-Jährige.

Dem Ethikausschuss zufolge gibt es "stichhaltige Beweise" dafür, dass der 42-Jährige in Prostitution, sexuellen Missbrauch einer minderjährigen Person und illegalen Drogenkonsum verwickelt gewesen sein soll. Damit habe Gaetz sowohl Gesetze in Florida und auf Bundesebene als auch die Verhaltensregeln der Parlamentskammer gebrochen, heißt es in dem Bericht.