Ein russischer Mann, der wegen der Organisation von Reisen für LGBTQ-Menschen in Untersuchungshaft saß, ist in der Haft verstorben. Andrej Kotow war vergangenen Monat wegen der Teilnahme an und Organisation von "extremistischen" Aktivitäten festgenommen worden. Die englische Abkürzung LGBTQ steht für lesbisch, schwul, bisexuell, transgender und queer.