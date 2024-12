UN fordert Untersuchung zu Angriffen auf Kliniken in Gaza

Aktualisiert am 31.12.2024 - 16:56 Uhr

Aktualisiert am 31.12.2024 - 16:56 Uhr Lesedauer: 1 Min.

UN-Menschenrechtler haben mehr als 130 Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen in Gaza dokumentiert. (Archivbild) (Quelle: Omar Ishaq/dpa/dpa-bilder)

Israel hat zahlreiche medizinische Einrichtungen attackiert. Menschenrechtler sehen das Gesundheitssystem im Gazastreifen am Rande des Zusammenbruchs. Nutzt die Hamas Kliniken als Stützpunkte?

Israelische Angriffe auf Krankenhäuser im Gazastreifen könnten laut UN-Menschenrechtlern Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen. Die Attacken hätten das Gesundheitssystem des palästinensischen Gebiets "an den Rand des völligen Zusammenbruchs" gebracht, hieß es in einem Bericht des UN-Menschenrechtsbüros in Genf.