Aktualisiert am 13.06.2025 - 21:10 Uhr

Im Video: Hier schlagen Raketen in Tel Aviv ein. (Quelle: t-online)

Luftalarm war in mehreren Landesteilen ausgelöst worden. Die Bevölkerung war aufgerufen, sich in Schutzräume zu begeben. Im iranischen Fernsehen war die Rede von Angriffen in Tel Aviv und Jerusalem. Der israelische Rettungsdienst sprach nach dem Gegenangriff von vier leicht- und einer mittelschwer verletzten Person. Es gebe Berichte über sieben Einschlagsorte, zitierten israelische Medien den Roten Davidstern.