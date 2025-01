Russland verurteilt Männer, weil sie "zu schwul aussehen"

Junge Leute vor einem Nachtclub in Moskau: Einer der Männer wurde verurteilt, weil er sich die Brustwarzen mit schwarzem Klebeband abgedeckt hatte. (Quelle: IMAGO/Mikhail Tereshchenko/imago)

Nach einer Razzia im vergangenen Jahr hat die russische Justiz sieben Männer zu Geldstrafen verurteilt, weil sie "zu schwul" aussahen. Das berichtet das oppositionelle Portal Verstka unter Berufung auf Gerichtsakten. Die Männer seien im Februar in einem Nachtclub in der Stadt Tula von schwer bewaffneten Polizisten abgeführt worden und später zu Geldstrafen verurteilt worden, heißt es.

In ihrer Anzeige hätten die Beamten geschrieben, dass die Männer versucht hätten, "Interesse an nicht-traditionellen sexuellen Beziehungen" zu wecken. Das steht in Russland zwar schon seit 2013 unter Strafe, sei bisher aber nur geahndet worden, wenn es um die Verbreitung LGBTQ-freundlicher Inhalte ging, schreibt Verstka.