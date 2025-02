Argentinien will aus WHO austreten

Könnten die Grünen nach dem Fall der Brandmauer noch mit der Union regieren? Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge erklärt, warum sie Friedrich Merz nicht mehr glaubt – und eine Koalition trotzdem nicht ausschließt.

Was ist da zerbrochen? In dieser turbulenten Woche im Bundestag, in der die politische Mitte nicht zusammengefunden hat – aber die Union in zwei Abstimmungen mit der AfD? Es fehlt nun nicht nur an Vertrauen, sagt Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge im Interview mit t-online. "Es ist schlimmer, fürchte ich."

Dröge erzählt, wie sie die stundenlangen und letztlich erfolglosen Gespräche der demokratischen Parteien am vorigen Freitag im Bundestag erlebt hat. Sie erklärt, warum die Grünen bei den Plänen der Union nicht mitmachen konnten, was sie stattdessen vorschlagen – und stellt Bedingungen für eine mögliche Koalition mit Friedrich Merz.

t-online: Frau Dröge, hatten Sie das Gefühl, dass sich SPD und Grüne in der vergangenen Woche "niederträchtig" verhalten haben?

Katharina Dröge: Wer wirft uns das vor?

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat die Aufforderung von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenichs an die Union, das "Tor zur Hölle" zu schließen, so genannt. Linnemann warf SPD und Grünen vor, dem Zustrombegrenzungsgesetz nur aus wahltaktischen Gründen nicht zugestimmt zu haben, es sei gar nicht um die Sache gegangen.

Das ist eine beeindruckende Verdrehung von Tatsachen. Es war Friedrich Merz, der gesagt hat: Ich lasse das im Bundestag abstimmen, egal, wer zustimmt, im Zweifel auch die AfD. Und er hat gesagt: Ich verhandele darüber mit niemandem, ich bestimme das. Er hat vor dem Mittwoch nicht mal den Versuch unternommen, mit SPD oder Grünen zu verhandeln. Es war umgekehrt: Wir haben der Union mehrfach angeboten, Gespräche zu führen, damit Demokraten eine Lösung finden. Die Union hat das abgelehnt.

Die Fraktionsvorsitzenden von Union, SPD, Grünen und FDP haben vergangenen Freitag in verschiedenen Konstellationen über Stunden diskutiert, um zu einer Lösung zu kommen. Wann wussten Sie, dass es nichts wird?

Unser Anliegen in den Gesprächen mit Union und FDP war es erst mal, wieder zu einem gemeinsamen Verständnis zu kommen, dass niemand mit der AfD zusammenarbeitet. Wir hätten uns die Einsicht von CDU und FDP gewünscht, dass das am Mittwoch ein Fehler war, der sich nicht wiederholen darf. Das war für uns eine wichtige Grundlage für inhaltliche Gespräche, weil in der Demokratie etwas ins Rutschen gerät, wenn die Brandmauer zu den Rechtsextremen nicht mehr steht.

Und?

Uns wurde recht schnell klar, dass beide nicht bereit sind, uns die Zusage zu geben, nicht noch mal mit Stimmen der AfD eine Mehrheit zu suchen. Wir wollten auch klären, ob es überhaupt ernsthaftes Interesse an Verhandlungen gibt. Und zwar an ergebnisoffenen Verhandlungen. Oder ob es weiter darum geht, dass Union und FDP sagen: Die Grundlage muss sein, was wir wollen, und nicht, was die anderen wollen. Unser Eindruck war, dass die Haltung von Merz unverändert war: Er wollte bestimmen, was die anderen machen.

Ist es schlicht Vertrauen, das zwischen den demokratischen Parteien gerade fehlt?

Es ist schlimmer, fürchte ich: Es sind die Regeln abhandengekommen, die Demokratie erfolgreich machen. Man vertraut sich mal mehr und mal weniger in der Politik. Aber Politik gibt sich bewusst Spielregeln, um trotzdem Mehrheiten finden zu können. Eine Spielregel ist, dass nicht einer alleine bestimmen kann, sondern man gemeinsam Kompromisse finden muss. Wenn Merz das infrage stellt, dann stellt er das Wesen der Demokratie infrage. Deswegen hat mich auch sehr besorgt, dass er gesagt hat: Wenn ich Kanzler werde, dann entscheide ich das allein, egal, was die Koalitionspartner sagen. So funktioniert Demokratie nicht. So kann er keine stabile Regierung führen.