Krise in Putins Vasallenstaat verschärft sich drastisch

Russischer Soldat in der Separatistenregion Transnistrien: Russland hält das zu Moldau gehörende Gebiet seit Anfang der 90er-Jahre besetzt. (Quelle: IMAGO/Artem Kulekin/imago)

Die Energiekrise in dem von Moskau gestützten Separatistengebiet Transnistrien in Moldau spitzt sich zu. Die Führung in Tiraspol verlängerte Stromsperren auf acht Stunden täglich und forderte die etwa 350.000 Menschen zählende Bevölkerung zum Stromsparen auf. "Gehen Sie durch Ihr Haus, überprüfen Sie, ob alle Geräte abgeschaltet sind, ob nicht noch eine Lampe brennt, die nicht gebraucht wird", schrieb der Chef der international nicht anerkannten Republik, Wadim Krasnoselski, auf Telegram.