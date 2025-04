Aktualisiert am 05.04.2025 - 18:16 Uhr

Seit Trumps Amtseinführung und der Sorge vor neuen Zöllen wiederholen EU-Politiker, dass es eine entschiedene und zugleich angemessene Antwort geben wird. Daher werden in der Europäischen Union nun die Trump-Maßnahmen analysiert und Reaktionen abgewogen. Denn Gegenmaßnahmen können auch negative Auswirkungen auf europäische Unternehmen haben.

Am Montag will Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) mit der Stahl- und Autobranche über die Lage beraten, am Dienstag mit der Pharmabranche. Grundsätzlich stehen der EU mehrere Optionen zur Verfügung. t-online gibt einen Überblick: