Pressestimmen zu Herbert Kickl "Österreich erlebt das Versagen seiner politischen Klasse"

Von t-online , mk 07.01.2025 - 19:25 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Herbert Kickl: Der Chef der rechtsnationalen FPÖ hat gute Chancen, österreichischer Bundeskanzler zu werden. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur)

In Österreich könnte erstmals die rechtsnationale FPÖ den Bundeskanzler stellen. Die österreichische und europäische Presse ist alarmiert.

Österreich steht vor der Bildung einer FPÖ-geführten Regierung. Der Chef der rechtsnationalen Partei, Herbert Kickl, bot der konservativen ÖVP am Nachmittag Koalitionsgespräche an. Es wäre das erste Mal, dass die Rechtsaußenpartei den Regierungschef stellt. So kommentieren österreichische und europäische Zeitungen die Aussicht auf einen Bundeskanzler Herbert Kickl.

Der "Falter" aus Wien schreibt: Österreich erlebt das Versagen seiner politischen Klasse. Es drückt sich in unterschiedlichen Abstufungen aus, und konsequenterweise endet es mit dem Ende der Zweiten Republik. Das Versagen der politischen Klasse bemisst sich daran, dass sie ohne Not das Amt des Bundeskanzlers einem Faschisten überträgt, einem deklarierten Feind der liberalen Demokratie.

Wie üblich bei solchen Übergaben sind es die Kreise "der Wirtschaft", die den endgültigen Anstoß gaben, den Kipppunkt zu überschreiten. Blind gemacht durch ihre partikularen Interessen, sehen sie die Europäische Union allein als Wirtschaftsprojekt, nur als Idee eines gemeinsamen Markts, unabhängig von demokratischen Verhältnissen. Blind für geschichtliche Entwicklungen sehen sie nicht, dass dieser gemeinsame Markt demokratischer Verhältnisse bedarf, soll er ein fairer Markt bleiben.

Es besteht der begründete Verdacht, dass diesen Kreisen die Fairness des Markts egal ist und sie einem Modell zuneigen, das uns in unterschiedlicher Akzentuierung überall auf der Welt vorgeführt wird: als oligarchische Verzerrung der marktwirtschaftlichen Demokratie in den USA, als autoritäre Oligarchenwirtschaft in den modernen Despotien, mit Tendenzen zu Gangsterpolitik da und dort.

"Die Presse" aus Wien kommentiert: Nun bekommt Herbert Kickl seine Chance. Das Zustandekommen einer Regierung aus FPÖ und ÖVP ist jedoch alles andere als sicher. Allein der Ton von Herbert Kickl gegenüber dem potenziellen Koalitionspartner in seinem Statement am Dienstagnachmittag war wenig einladend, sondern schuldzuweisend und unterschwellig aggressiv. Taktisches Feingefühl fehlt Kickl offenbar. Außer er legt es ohnehin auf Neuwahlen an.

Allerdings kann es, wie die Vergangenheit zeigt, schnell gehen, wenn ÖVP und FPÖ die Animositäten beiseite lassen. Wolfgang Schüssel und Jörg Haider brauchten im Jahr 2000 – offiziell – gut eine Woche. Noch schneller ging es dann zwei Jahre später zwischen Wolfgang Schüssel und Herbert Haupt. Auch Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache waren 2017 relativ flott.

Herbert Kickl stünde auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er hätte es kraft seines Eigensinns, seines rhetorischen Talents, dank taktischen Geschicks und auch seiner Skrupellosigkeit – vor allem zu Corona-Zeiten – ins Kanzleramt geschafft. Die Basis dafür – wie für alle freiheitlichen Wahlerfolge der jüngeren Vergangenheit – hat ein Thema gelegt: die Migration. Oder in einem noch umfassenderen Sinne: die Nostalgie, die Sehnsucht nach einer (gefühlt) verlorenen Vergangenheit.

"Der Standard" aus Österreich meint: Herbert Kickl war freundlich im Ton, aber brutal in der Aussage. Er forderte von der ÖVP so etwas wie eine Unterwerfungsgeste. Das Statement, mit dem der FPÖ-Chef am Dienstag an die Öffentlichkeit ging, war direkt an die Volkspartei und ihren neuen Chef Christian Stocker – und alle, die ihn halten und stützen – gerichtet: Die ÖVP möge sich ohne Wenn und Aber fügen und unterwerfen.

Das wird nicht lustig für die ÖVP, wenn sie schon beim Einstieg in die Verhandlungen ihrem neuen freiheitlichen Meister huldigen muss und gefügig seinen Anweisungen folgen soll. Ganz unverhohlen breitet Kickl sein Drohpotenzial aus, er habe keine Angst vor Neuwahlen, das sei sogar der einfachere Weg für ihn. Er habe keinen Zweifel daran, seine Machtposition noch auszubauen und in Wählerstimmen zu materialisieren.

Wie offensiv Kickl versucht, der ÖVP hier in aller Öffentlichkeit die Schneid abzukaufen, ist schon beachtlich. Den zukünftigen Partner schon vor der ersten Verhandlungsrunde so kleinzureden, ihn so vorzuführen, das ist die große Kunst der politischen Demütigung. Die ÖVP wird sich gut überlegen müssen, ob sie sich auf Jahre hinaus tatsächlich auf diese Rolle festlegen lassen will, in der sie Kickl offenbar bestenfalls die Tasche tragen darf.