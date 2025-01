So kommt Putin an deutsche Speziallaser

Aktualisiert am 10.01.2025 - 23:18 Uhr

Aktualisiert am 10.01.2025 - 23:18 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Wladimir Putin mit einem Soldaten: Russland kommt trotz Sanktionen an Hightech – auf Umwegen. (Quelle: IMAGO/Dmitriy Azarov/imago)

Russland kann sich offenbar trotz der westlichen Sanktionen mit hochwertigen Geräten versorgen, um weiter Waffen für den Krieg gegen die Ukraine zu bauen. Vor kurzem waren mehrere Gewehre europäischer Hersteller über Umwege nach Russland gelangt, jetzt sind es deutsche Lasergeräte. Das berichtet das unabhängige russische Investigativportal "The Insider".

Demnach gelingt es Geschäftsleuten, Spezialgeräte auf dem internationalen Markt zu erwerben und dann an Putins Fabriken zu liefern. Wie "The Insider" schreibt, soll der spanische Geschäftsmann Roberto Esteves R. mehrere Präzisionslaser der deutschen Firma Status Pro Maschinenmesstechnik erworben haben. Sie dienen dazu, hochpräzise Maschinen zu kalibrieren, die auch in der Rüstungsindustrie verwendet werden. Der Laser T-430 wird zur Überprüfung der Geradheit, Ebenheit und anderer Parameter von Maschinen eingesetzt.