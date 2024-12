So kommt Putin wohl an Waffen aus dem Westen

Russische Scharfschützen sollen trotz Sanktionen tausende Gewehre und Munition aus westlicher Produktion erhalten. Möglich machen es offenbar Firmen in Drittstaaten, die für Putins Soldaten auf Einkaufstour gehen. Recherchen mehrerer europäischer Medien, unter anderem der unabhängigen russischen Investigativplattform "The Insider", haben die Wege der Waffen nachverfolgt.

Im September 2024 gab es den Berichten zufolge auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim einen Scharfschützenwettbewerb unter russischen Soldaten. 21 von ihnen sollen Spezialgewehre aus Großbritannien, den USA und Österreich benutzt haben. Mehrere Blogger und Teilnehmer veröffentlichten Bilder des Wettbewerbs, einige boten auch Gewehre zum Kauf an, so "The Insider". Doch woher stammen die Waffen?